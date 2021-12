Villingen-Schwenningen vor 4 Stunden

Maskengebot – Ordnungshüter setzen Auflage zum Infektionsschutz in Villingen nicht durch und auch in St. Georgen wird keine Mund-Nasen-Bedeckung getragen

Landespolizei ist mit 16 Beamten an Münster und in der Villinger Innenstadt im Einsatz: Dort trafen sich rund 300 Personen zum Protest gegen die Corona-Maßnahmen. Gezielt wurden kleine Gruppen gebildet, um die Maskenpflicht zu umgehen. Und auch in St. Georgen waren rund 50 Leute unterwegs.