Schwarzwald-Baar vor 2 Stunden

Wenn sich die Doppelstadt zurückzieht: Private Testcenter stehen auch am Sonntag bereit

In Villingen-Schwenningen wird die Stadtverwaltung aller Voraussicht nach keine Corona-Tests mehr anbieten. Doch was sollen Bürger nun am Wochenende, vor allem am Sonntag, tun? Auch dann springen Private ein.