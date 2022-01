Donaueschingen vor 16 Stunden

Gewerbeverein lehnt das 2G-Bändchen ab: Doch nicht alle stehen der einfachen Kontrolle skeptisch gegenüber

Das farbige 2G-Bändchen zeigt bereits in größeren Städten wie Villingen-Schwenningen tagaktuell den jeweiligen Impfstatus und ebnet den Einkauf in den Geschäften, die sich dieser Initiative angeschlossen haben. Doch die Einzelhändler in Donaueschingen sehen diese Lösung skeptisch.