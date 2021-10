Donaueschingen vor 2 Stunden

Donaueschinger Diskothek Okay setzt jetzt auf 2G-Regelung: Keine Personen-Begrenzung und keine Maske mehr

Ein weiterer Schritt in Richtung Normalität: Ab Donnerstag, 21. Oktober, gilt in der Donaueschinger Diskothek Okay die 2G-Regelung. Für Inhaber Ralf Bürger der richtige Schritt.