St. Georgen vor 2 Stunden

Am Montag geht die Drive-In-Abstrichstelle in den Regelbetrieb: Daran sollten Patienten vor und während des Termins denken

Wer in St. Georgen einen PCR-Coronatest braucht, muss in der Regel in keine Arztpraxis mehr – der Drive-In-Abstrichstelle sei Dank. An zwei Tagen war diese in dieser Woche getestet worden, am Montag geht die Stelle in den Regelbetrieb.