von Jutta Freudig

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen ist mit 451 Fällen am Donnerstag weiter hoch und die kreisweite Inzidenz liegt mit 2507 deutlich über dem Landesschnitt von rund 1500. Landesweit gilt jetzt wieder die Warnstufe mit weniger Restriktionen.

22 Corona-Patienten im Kreisklinikum

Wie Landrat Stefan Bär bei der wöchentlichen Informationsrunde berichtete, liegen derzeit 22 Corona-Patienten im Kreisklinikum, wobei die Hälfte nicht wegen der Viruskrankheit, sondern aus anderen Gründen eingeliefert und dann positiv getestet wurde. Drei dieser Patienten befinden sich auf der Intensivstation.

„Diese Zahlen sollten möglichst nicht noch weiter steigen, weil wir gleichzeitig hohe Krankheitsausfälle beim Klinikpersonal haben,“ erklärte Bär, der auch bestätigte, dass die hohen Fallzahlen das Gesundheitsamt extrem fordern. Bis Ende März wird die Behörde noch durch fünf Bundeswehrsoldaten unterstützt. Dennoch gebe es „gewisse Rückstände“. Aber es handle sich beim Gesundheitsamt im Wesentlichen „nur um Erfassung und Statistik“.

113 Fälle in Geisingen, 191 in Immendingen

Diese Statistik zeigt im Bericht für die zurückliegende siebte Kalenderwoche einen weiteren Anstieg der Corona-Neuinfektionen gegenüber der Vorwoche und damit ein Allzeithoch von kreisweit 3618 Fällen. Die Fallzahlen der gesamten letzte Woche verteilen sich unter anderem auf folgende Kreiskommunen: Tuttlingen 830 Fälle, Trossingen 427, Spaichingen 378, Aldingen 198, Immendingen 191, Neuhausen ob Eck 187, Mühlheim 115, Fridingen 114, Geisingen 113 und Emmingen-Liptingen 111.

Rätselhafter Aufwärtstrend

Stefan Bär bedauerte, dass sich seine Hoffnung auf einen Rückgang der Fallzahlen ab dieser Woche nicht bestätigt hat. Warum der Aufwärtstrend bei den Neuinfektionen im Kreis weiter anhält, konnte er nicht sagen.

„Wir wissen es schlichtweg nicht“, so der Landrat, auch mit dem Hinweis auf die gleichmäßige Verteilung der neuen Fälle auf alle Kreisorte entsprechend ihrer Größe. Bär erwartet nun sogar, dass es verzögert einen „Fasneteffekt“ mit erneut steigenden Neuinfektionen geben wird.

Beruhigende Signale aus den Pflegheimen

Beruhigung meldete er bei den Fallzahlen in den Pflegeeinrichtungen. Jedoch wurde am Donnerstag wieder eine Person verzeichnet, die an oder mit Corona starb, ein 82-jähriger Mann. Zur aktuellen Situation hinsichtlich der Impfpflicht für das Pflegepersonal will der Landrat in der nächsten Woche mit Vertretern von Pflegediensten und Heimen eine Online-Konferenz abhalten.