Seit dieser Woche ist die Alarmstufe II in Kraft mit einer 3G-Regel für den Arbeitsplatz sowie einer 2G-Plus-Regel, beispielsweise für Veranstaltungen oder körpernahe Dienstleistungen. Das lässt die Nachfrage nach Corona-Tests wieder rapide steigen. Die schlechte Nachricht: Viele Termine sind ausgebucht. Die gute Nachricht: Kapazitäten sollen erweitert werden.

Noch bis in das Frühjahr 2021 waren Corona-Tests an der Tagesordnung. Im Sommer verschwanden zahlreiche Angebote, da aufgrund steigender Impfquoten und fallender Infektionszahlen, Coronatests zusehends an Bedeutung verloren hatte. Dieser Trend hat