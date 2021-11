von Roland Dürrhammer

Bei der Jahreshauptversammlung Ende September klangen die Wolfbach-Rolli Pfaffenweiler noch optimistisch was die Fasnet 2022 anbelangt. „Jetzt schauen wir mit gestärkten Blicken auf die Fasnet 2022 und werden ganz normal vorausplanen“, gab Manuel Straub vom Vorstandsteam bekannt. Alles sah danach aus, dass der erste Umzug in der Region, der Nachtumzug am 8. Januar, an den Start geht. 37 Gruppen hatten sich zum Zeitpunkt der Hauptversammlung bereits angemeldet.

Am Sonntagnachmittag kam die Absage aller öffentlichen Veranstaltungen der Wolfbach-Rolli. „Weil die Inzidenzzahlen so brutal hoch sind und wir kein Risiko für uns und andere eingehen wollen, haben wir uns entschlossen, alles abzusagen“, schreibt Straub.

Weitere Veranstaltungen betroffen

Wegen der hohen Fallzahlen hat auch die Theatergruppe Pfaffenweiler das Weihnachtstheater mit den beiden Aufführungen am 25. Dezember und am 5. Januar Pandemie bedingt abgesagt. Seit Mitte September proben die zwölf Akteure an der Komödie „Love and peace im Landratsamt“. Der Fußballclub Pfaffenweiler wäre der diesjährige Ausrichter des Weihnachtstheaters in der Turn-und Festhalle gewesen. „Wir haben zusammen mit dem FC entschieden, dass das Theater nicht stattfindet und haben die Proben eingestellt“, sagt Jens Ebner von der Theatergruppe. Wenn es die Lage zuließe, wäre eine Aufführung im Frühjahr/Frühsommer 2022 denkbar.

Auch die Musik- und Trachtenkapelle Pfaffenweiler hat aufgrund der aktuellen Corona-Lage ihr Kirchenkonzert am 28. November abgesagt. Als Trostpflaster und Einstimmung auf die Adventszeit werden die Musiker und Musikerinnen an diesem 1. Adventssonntag um 15.30 Uhr besinnliche Lieder auf dem Vorplatz der Turn- und Festhalle und im Anschluss auf dem Kirchenplatz anstimmen.