Schwarzwald-Baar-Kreis vor 56 Minuten Ab dem 15. März gilt die Impflicht in der Pflege: Wie will das Gesundheitsamt die kontrollieren? Wer ab Mitte des kommenden Monats nicht gegen Corona geimpft ist, darf nicht mehr in einem Pflegeberuf tätig sein. Überprüft wird das vom Gesundheitsamt. Soweit die Theorie.

Ab dem 15. März gilt die Corona-Impfpflicht in Pflegeberufen – auch im Pflegeheim am Kaiserring in Villingen, hier ein Bild aus dem Dezember 2021. Arbeitgeber müssen die Namen ungeimpfter Mitarbeiter dann ans Gesundheitsamt weiterleiten. | Bild: Fröhlich, Jens