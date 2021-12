Die Stadt VS will keine weiteren Verstöße mehr dulden und möchte nun durchgreifen: Juristen prüfen bereits die Vorgehensweise.

Ist die Polizei am Ende ihres Lateins? Am Montag nach Weihnachten kam es im Schwarzwald-Baar-Kreis zu fünf Aufmärschen von Personen, die sich in der Folge von Internet-Aufrufen gegen die Corona-Politik versammelt hatten. Die Polizei konnte die