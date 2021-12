In St. Georgen wird voraussichtlich ein weiterer Impfstützpunkt im Schwarzwald-Baar-Kreis eingerichtet. Bis Ende der Kalenderwoche 49 soll er fertig. Damit kommt die Stadt dem Wunsch des Landes nach der Einrichtung weiterer Impfstützpunkte nach.

Wie Bürgermeister Michael Rieger sagt, habe er den Impfstützpunkt vor zwei Wochen bei Landrat Sven Hinterseh beantragt, um so den Menschen im westlichen Landkreis den Zugang zu einem Impfstützpunkt zu erleichtern. Hinterseh habe ihm diesbezüglich zugesagt, den Vorschlag zu berücksichtigen. Was offensichtlich auch geschehen ist.

Hier, in einer Halle im Erdgeschoss der ehemaligen Firma A. Maier, soll der Impfstützpunkt eingerichtet werden. | Bild: Sprich, Roland

„Wir tun genau das Richtige. Aus meiner Sicht braucht der Westkreis eine solche Einrichtung. Unsere Einwohner in St. Georgen sowie in Schönwald, Schonach, Furtwangen und Triberg haben den weitesten Weg und aufgrund der Topografie im Winter recht schwierige Wege, um zu einem der Impfstützpunkte im Raum Villingen-Schwenningen zu kommen“, so Rieger.

„Ärzte impfen am Anschlag“

Zudem komme man mit der Bahn, wo nur ein Zug pro Stunde fährt, und vom Bahnhof Villingen nur recht umständlich zum Impfzentrum in Villingen-Schwenningen.

Impftermine der Hausärzte Die Praxen Probst und Schilling werden am Samstag, 11. Dezember, vormittags Erst- und Zweitimpfungen ohne Termin anbieten. Diese Aktion geht von 9 bis 12 Uhr. Am Samstag, 18. Dezember, wird die Praxis Bergmann Impfungen anbieten. Voraussichtlich auch von 9 bis 12 Uhr.

Zudem sei die Einrichtung eines Impfstützpunktes vor Ort auch eine Entlastung für die Mediziner vor Ort. „Unsere Ärzte impfen am Anschlag. Das kann kein Dauerzustand sein“, so der Bürgermeister.

Leere Fabrikhalle wird Impfstützpunkt

Der St. Georgener Impfstützpunkt soll laut Rieger in einer mittlerweile leer geräumten Fabrikhalle im Erdgeschoss der ehemaligen Firma A-Maier in der Gewerbehallenstraße eingerichtet werden. Am vergangenen Freitag fand eine Begehung der Örtlichkeit mit Verantwortlichen des Landratsamtes statt.

Noch keine Info zum Starttermin

Eine Sprecherin des Landratsamtes konnte auf Nachfrage bestätigen, dass der Impfstützpunkt im A. Maier-Gebäude eingerichtet und dass mit dem Aufbau in dieser Woche begonnen werden soll. Sie konnte jedoch keine Informationen geben, wie viele Impfstraßen aufgebaut werden, wie die Öffnungszeiten sind und wann genau der Impfstützpunkt in Betrieb gehen soll.

Impf-Chancen VS: Zentraler Impfstützpunkt im Schwarzwald-Baar-Center in Villingen-Schwenningen. Mit Terminbuchung: Dienstag, Donnerstag und Samstag; ohne Terminbuchung: Montag, Mittwoch und Freitag. Öffnungszeiten Montag bis Freitag 15 bis 20 Uhr, Samstag 11 bis 19 Uhr.

Donaueschingen: Zentraler Impfstützpunkt des Schwarzwald-Baar-Kreises in Donaueschingen am Standort „Haus 4“ auf dem ehemaligen Kasernenareal, „Konversionsgebäude 4“. Mit Terminbuchung: Dienstag, Mittwoch und Donnerstag 9 bis 13 Uhr; ohne Terminbuchung Sonntag, 12. und 19. Dezember, 11 bis 16 Uhr.

In Bad Dürrheim wurde erst gestern ein weiterer Impfstützpunkt im „Hotel Waldeck“ eingerichtet, während bereits am Donnerstag ein Impfstützpunkt im ehemaligen Kasernen-Areal in Donaueschingen aus dem Boden gestampft worden war. Beide Stützpunkte haben bereits ihre Arbeit aufgenommen.