In der Praxis Probst findet am kommenden Samstag, 4. Dezember, von 9 bis 12 Uhr mit drei Ärzten eine Impfaktion statt. Ein Arzt wird in der Gerwigstraße 31 in St. Georgen, so heißt es in einer Mitteilung, ohne Terminvergabe Erst- und Zweitimpfungen vergeben und zwei Ärzte versorgen vorbestellte Patienten.

Bei Interesse an Erst- und Zweitimpfungen ist kein Termin notwendig. Booster-Impfungen werden nicht angeboten, beziehungsweise nur für die Patienten der Praxis und nach vorheriger Terminvergabe. Der Ausweis, die Krankenkassenkarte und der Impfausweis sind mitzubringen. Zum Einsatz kommen die Impfstoffe von Biontech und Moderna.

Zudem gibt es am Samstag eine Impfaktion von 9 bis 16 Uhr im Testzentrum am Marktplatz. Hinter der Aktion stehen Sigrid Menzel und Guido Eichenlaub. Anmeldungen sind bis dahin jeden Abend zwischen 17 und 18.30 Uhr im Geschäft von Guido Eichenlaub am Marktplatz möglich.