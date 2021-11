Seit Mittwoch gilt die Alarmstufe, das bedeutet unter anderem 2G in Innenräumen. Also auch im Restaurants. Rainer Bertsche vom Gasthaus Löwen in Brigachtal sieht es noch recht gelassen. Auch wenn die meisten Weihnachtsfeiern bereits abgesagt wurden.

Mittwochmorgen. Erster Tag, an dem die Alarmstufe in Baden-Württemberg gilt. Rainer Bertsche steht in seinem Restaurant in Brigachtal und sagt: „Ich kann ja mal durchs Buch blättern.“ Und tatsächlich findet er noch eine Weihnachtsfeier,