Endlich ist es wieder soweit: Die Zugstrecke von Offenburg nach Villingen ist wieder frei, kein Schienenersatzverkehr mehr, die Fahrt dauert nur noch die reguläre gute Stunde und nicht mehr das Doppelte. Die Sanierung ist nach über einem halben Jahr abgeschlossen, also rein in den Zug, hingesetzt und auf die Kontrolle gewartet.

Bild: Matthias Jundt

Die kommt dann nur wenige Minuten nach dem Einstieg. „Fahrscheinkontrolle“, sagt der Zugbegleiter. Kein Problem, das Ticket wird vorgezeigt und auch der Griff zum Handy, auf dem der Impfnachweis ist, wird bereits vorbereitet. Doch da ist der Zugbegleiter auch schon weg. Keine Frage nach der 3G-Kompatibilität, nichts.

3G in Zügen In Zügen gilt seit Mittwoch die 3G-Regel. Bei Geimpfte muss die zweite Dosis mindestens 14 Tage zurückliegen, bei Genesenen darf die Infektion nicht länger als 180 Tage zurückliegen und der PCR- oder Schnell-Test einer zertifizierten Stelle darf bei Ungeimpften nicht älter als 24 Stunden sein. Ausgenommen sind Kinder unter sechs Jahren sowie Schüler. Ein Verstoß gegen die 3G-Regel ist eine Ordnungswidrigkeit, die seitens der Behörden mit einem Bußgeld belegt ist. Die Regelung gilt auch für das Service-, Sicherheits- und Kontrollpersonal im Zug. Stornierungen sind laut Bahn im Rahmen der tariflichen Regelungen für viele Tickets möglich. Darüber hinaus gehende Kulanzen seien nicht vorgesehen.

Bild: Matthias Jundt

„Die Kontrolle in den Zügen erfolgt stichprobenartig durch DB Sicherheits- und Kontrollpersonal. Allein im Fernverkehr sind in den ersten Tagen nach Inkrafttreten der neuen Regeln Kontrollen auf 400 Verbindungen geplant. Sollte die DB einen Beförderungsausschluss aussprechen müssen, kann sie die Bundespolizei bei Problemen um Unterstützung bitten“, sagt eine Bahn-Sprecherin auf SÜDKURIER-Anfrage.

Auf die 3G-Regel hingewiesen wird auf den Anzeigetafeln in den Bahnhöfen. Läuft man allerdings durch den gesamten Zug der Schwarzwaldbahn und schaut man an den Bahnhöfen zumindest in Offenburg und Villingen, findet man keinen einzigen Hinweis auf „geimpft, genesen, getestet“.