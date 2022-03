Erste Coronaschutz-Impfungen mit dem Impfstoff von Novavax sind am Samstag, 5. März, im Impfstützpunkt VS-Villingen im Schwarzwald-Baar-Center möglich. Wer sich impfen lassen möchte, kann ganz unkompliziert ohne Termin von 11 bis 17 Uhr im Impfstützpunkt vorbeikommen. Darauf weist eine Pressemitteilung des Landratsamts hin.

Impfungen mit Novavax werden von der ständigen Impfkommission (Stiko) für Personen ab 18 Jahren empfohlen. Im Abstand von mindestens drei Wochen muss die zweite Impfung durchgeführt werden, um eine Grundimmunisierung zu erhalten.

Ab Montag in weiteren Impfstützpunkten

Ab Montag, 7. März, wird der Impfstoff von Novavax in allen Impfstützpunkten des Schwarzwald-Baar-Kreises, also sowohl in Villingen-Schwenningen, Donaueschingen als auch in St. Georgen verimpft.

Impfen ab 18 Jahren

Der Novavax-Impfstoff soll laut Experten eine Alternative für Menschen bieten, die den gängigen mRNA-Impstoffen (wie dem von Biontec) misstrauen. Eine erste Charge war ursprünglich für Mitarbeiter in der Pflege und Medizin reserviert. Doch die Nachfrage ist bundesweit eher gering, so dass sich nun alle damit impfen lassen können.