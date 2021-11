Schwarzwald-Baar-Kreis vor 1 Stunde

„Wenn wir die Impfung nicht hätten, wären wir in einem Katastrophenszenario“: So drastisch beschreibt der stellvertretende Leiter des Lungenzentrums am Schwarzwald-Baar-Klinikum die Covid-Situation

Hinrich Bremer ist stellvertretender Leiter des Lungenzentrums und der Leiter der Pneumologie am Schwarzwald-Baar-Klinikum in Donaueschingen. Oder kurz gesagt: Bremer ist der Chef der Corona-Station. Auf der befinden sich aktuell fast 100 Patienten. Einige davon oder zukünftige werden, so ist sich der Arzt sicher, bald in andere Krankenhäuser verlegt werden müssen. Klar ist: Das Klinikum ist am absoluten Limit.