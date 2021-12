Villingen-Schwenningen vor 2 Stunden

Gefälschte Impfausweise: Wie groß das Problem in VS-Apotheken ist

Immer wieder berichtet das Polizeipräsidium Konstanz in den vergangenen Tagen und Wochen von gefälschten Impfausweisen. Zuletzt hatte am vergangenen Donnerstag ein Mann in einer Schwenninger Apotheke mit einem gefälschten Dokument versucht, an ein digitales Impfzertifikat zu kommen. Wir haben in Villinger Apotheken nachgefragt, wie groß das Problem hier in Villingen ist.