Die kommunale Teststelle wird am Freitag, 3. Dezember, wieder in Betrieb genommen werden. Laut einer Mitteilung der Stadtverwaltung wird sie in den Bahnhofsaal verlegt.

Lücke wird geschlossen

Die vergangenen Wochen hätten gezeigt, dass auf private Anbieter ohne städtischen Einfluss kein Verlass und die Nachfrage nach Tests aufgrund der geänderten Verordnungen gestiegen ist. Dieser Nachfrage komme nun die Stadtverwaltung nun nach, da kein anderer Anbieter diese Lücke in Hüfingen schließen wollte.

Aufgrund der Witterung wird die kommunale Teststelle nicht mehr im Testmobil vor dem Rathaus betrieben, sondern in den Bahnhofsaal, Bahnhofstraße 10, verlegt. Hier ist laut einer Mitteilung der Stadtverwaltung genügend Platz sowie Strom, Heizung und eine Internetanbindung gegeben.

Terminbuchung auf der Stadt-Seite

Wie in der Vergangenheit können Termine im Voraus über die Seite der Stadt Hüfingen gebucht werden. Die Testergebnisse werden dann nach 15 Minuten digital versandt. Weiterhin ist auch die analoge Anmeldung vor Ort und die Ausstellung eines Zertifikates in Papierform möglich, dies ist jedoch mit einer Wartezeit vor Ort verbunden.

Ausgelöst wird der Bedarf an Schnelltests, der durch die Änderung der Corona-Verordnung entstanden ist. Die Teststelle wird reaktiviert. Zu Beginn des Jahres wurde die Teststelle in kürzester Zeit aus dem Boden gestampft und mangels Bedarf und zu hohem Verwaltungsaufwand Mitte Oktober geschlossen.