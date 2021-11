Die Corona-Lage im Schwarzwald-Baar-Kreis gestaltet sich weiterhin als schwierig. Die Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner liegt am Montag, 22. November, bei 600,4 (Freitag 590). 197 weitere Infizierte kamen laut den Zahlen des Landesgesundheitsamts im Vergleich zum Vortag hinzu. Außerdem starben seit Sonntag zwei weitere Menschen an oder mit Covid-19.

Aktuell verzeichnet der Schwarzwald-Baar-Kreis die sechsthöchste Zahl an Infizierten in Baden-Württemberg, der Landkreis Biberach liegt mit einer Inzidenz von 693,2 an der Spitze, wie aus einer Mitteilung des Landesgesundheitsamts hervorgeht. Beide Landkreise müssen auf Weisung des Sozialministeriums besondere Vorkehrungen treffen.

Das Landratsamt des Schwarzwald-Baar-Kreises hat eine nächtliche Ausgangssperre für Ungeimpfte verhängt, die nur noch aus triftigen Gründen die Wohnung verlassen dürfen. Zudem ziehen die Zahlen nun auch in den Landkreisen Rottweil (614,3) und Tuttlingen (623,9) weiter an.

Dass die Situation im Kreis alarmierend ist, zeigt nach wie vor die Situation im Klinikum: Dort liegen aktuell 100 Personen, die mit Corona infiziert sind. Die Klinikumsleitung rechnet in den nächsten Wochen mit einem weiteren Anstieg.