von Lutz Rademacher

Bei der Kommunalwahl 2019 traten sie gegeneinander an. Sie für die CDU und er für die Grünen. Doch beide schafften nicht den Sprung in den Gemeinderat. Jetzt haben Professor Katja Kumle und Johannes Schwab gemeinsam die überparteiliche Initiative „Für Gesundheitsschutz und Gemeinsinn“ ins Leben gerufen.

Gespräche verlaufen ohne Konsens

„Wenn man sich die Pandemie in den letzten zwei Jahren anschaut, dann gibt es viele Menschen, die einfach unzufrieden mit manchen Dingen sind“, sagt Katja Kumle. Der Auslöser für ihr Engagement seien Gespräche mit Menschen gewesen, in denen man keinen Konsens mehr gefunden habe. Irgendwann seien die Perspektiven wie eine Schere auseinander gegangen.

Sie selbst habe Corona rein wissenschaftlich gesehen, bestehend aus Zahlen, Daten, Fakten. Andere Menschen hätten – aus welchen Gründen auch immer – die Pandemie anders betrachtet, was völlig in Ordnung sei. Was sie aber schlimm finde und was sich immer mehr ausbreite, sei die Tatsache, dass diese Perspektiven beziehungsweise die Personen, die dahinter stecken, nicht mehr zusammen finden. Man habe keine Chance mehr, miteinander ins Gespräch zu kommen. Ein Prozess, der nun schon zwei Jahre geht.

Das Impfen ist ein Teil der Corona-Wirklichkeit, in der sich die Betrachtungsweisen verhärten: Sabine Gähme hält im Oktober 2021 im Rotkreuz-Schnelltestzentrum ein Testset in den Händen und wartet auf „Kundschaft“. | Bild: Roland Sigwart

Man könne durchaus sagen, dass es zu einer Spaltung der Gesellschaft gekommen sei, fügt Johannes Schwab zu. Im vergangenen Jahr habe er Wahlkampf für die Grünen gemacht. Vor der Landtagswahl im Frühjahr habe er noch gute, offene Gespräche geführt, während beim Bundestagswahlkampf viele Leute an den Stand gekommen seien, die zugemacht hätten. Viele hätten über die „da oben“ in der Politik geschimpft und seien für sachliche und nüchterne Argumente nicht mehr zugänglich gewesen.

Diese Erfahrung habe ihn bewogen, etwas zu unternehmen, zumal es im Augenblick eine breitere Bewegung von Leuten gebe, die sagen, dass man dieses Auseinanderdriften beenden müsse. Katja Kumles Gedanken gehen noch weiter. Sie fragt sich: „Was passiert mit uns als Gesellschaft, wenn Corona eines Tages vorbei ist, wenn wir verlernt haben, zu kommunizieren, wenn wir verlernt haben, den anderen zu respektieren?“ Das sei ihre Motivation.

Die Initiatoren Professor Katja Kumle ist Ärztin und Dozentin an der Hochschule Furtwangen am Standort Schwenningen im Studiengang „Molekulare und technische Medizin“. In den vergangenen beiden Jahre arbeitet sie hauptsächlich im Homeoffice. Sie ist Mitglied der CDU und im Vorstand von Orts- und Kreisverband.

Johannes Schwab ist Übersetzer und hat bis Ende 2021 mit seiner Frau eine Sprachschule betrieben, die er wegen Corona schließen musste, es gab keine klare Perspektive mehr. Dabei war 2019 das bisher beste Jahr der Unternehmensgeschichte gewesen, dann kam der Cut. Schwab ist Mitglied im Ortsvorstand Südbaar der Grünen und im Vorstand des örtlichen Kirchenfördervereins.

Kontakt mit der gemeinsamen Initiative „Für Gesundheitsschutz und Gemeinsinn“ können Interessierte unter der E-Mail-Adresse gemeinsinn.ds@gmail.com, über Facebook „Gemeinsinn Donaueschingen“ oder über Instagram unter „initiative_ds_gemeinsinn“

Deshalb müsse man in den Dialog gehen, hierfür eine Plattform zu schaffen. Man sei sich bewusst, dass man sich auf einem schmalen Grat bewege, fügt Johannes Schwab zu.

Wer Stellung bezieht, muss mit Gegnerschaft rechnen

Einerseits positioniere man sich mit dem Aufruf und laufe Gefahr, möglicherweise in die Gegnerschaft mancher Leute zu geraten. Gleichzeitig rufe man zu Gemeinsinn auf. Doch er sehe keine andere Möglichkeit, als Stellung zu beziehen und zu versuchen, verhärtete Fronten aufzuweichen und Dinge wieder gemeinsam anzugehen.

Es gehe nicht darum, dass jeder seine Meinung vertritt und Recht haben wolle, sondern wieder zu lernen miteinander respektvoll umzugehen, fügt Katja Kumle hinzu.

Alles begann mit einem Gespräch Tür an Tür, denn die beiden Initiatoren sind Nachbarn. Bei einer Unterschriftenaktion in Villingen stellten beide fest, dass sie ähnliche Positionen vertreten. Danach trafen sie sich zu einem gemeinsamen Gedankenaustausch und gingen dann ans Formulieren.

Aufruf formuliert Schwerpunkte

Heraus kam ein Aufruf, der Schwerpunkte formuliert: „Für faktenbasierte Kommunikation“ heißt es da, „für respektvollen Umgang“, „für Akzeptanz von Maßnahmen“, „für gesellschaftliche Verantwortung“ und „für eine positive Perspektive“.

Der Aufruf soll zum Nachdenken bewegen. Der nächste Schritt, sich Unterstützer mit ins Boot zu holen, war dann sehr erfolgreich. Oberbürgermeister Erik Pauly konnte gewonnen werden und die Vorsitzenden der Fraktionen im Gemeinderat – mit Ausnahme der FDP/FW-Fraktion.

Auch Markus Fink als Geschäftsführer der Bezirksgruppe von Südwestmetall, Thomas Bleile als Bevollmächtigter der IG Metall und Marga Konn, Vorsitzende des Kirchengemeinderates unterstützen die Initiative. Diese Mitstreiter eine das Bestreben, Wege aus der Pandemie zu finden und in polarisierten Zeiten den Gemeinsinn zu stärken, heißt es einleitend im Aufruf.

Die ersten Reaktionen seien durchaus positiv gewesen. „Wir denken, dass es viele gibt, die uns unterstützen“, denkt Johannes Schwab. Katja Kumle ist in ersten Gesprächen aber auch schon auf Leute gestoßen, die die Initiative gut finden, aber Angst haben, angefeindet zu werden, wenn sie sich dazu bekennen. Weitere Schritte lassen die beiden Initiatoren der Aktion vorerst offen.