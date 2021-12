50 Jahre VS: Der Festakt am Hölzlekönig ist abgesagt und damit auch der damit verbundene Auftritt der Grenadiere. Eine Geschichte, wie standhafte Villinger dennoch zwölf Salutschüsse aufs neue Jahr abfeuern wollen.

Villingen-Schwenningen wollte möglichst würdig in das Jubiläumsjahr 2022 starten. Am Hölzlekönig – und damit genau zwischen V und S – sollte am 1. Januar um 11 Uhr an den Städtezusammenschluss vor 50 Jahren erinnert werden. Doch Corona