Villingen-Schwenningen vor 6 Stunden

Erste Einrichtung schließt komplett: Die Omikron-Welle rauscht in Schulen und Kindergärten

Gesundheitsamt verhängt Quarantänemaßnahmen in zwei städtischen Kindergärten, eine Einrichtung muss komplett schließen. 20 von 24 Kitas melden positive Testungen von Kindern und Erzieherinnen. An den Schulen sind 445 Schüler in Quarantäne, Tendenz steigend