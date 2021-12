Bereits im Vorfeld der Aktion am Dienstag, 14. Dezember, waren alle Impftermine innerhalb von wenigen Stunden ausgebucht. Im Januar 2022 soll es einen weiteren Termin in Blumberg geben.

Ohne Probleme ist am Dienstag der von der Stadtverwaltung kurzfristig organisierte Impftag in der Blumberger Stadthalle verlaufen. Die insgesamt 250 Termine für Erst-, Zweit- oder Boosterimpfungen waren kurz nach Freistellung am vergangenen