Die Sieben-Tage-Inzidenz von 500 wurde im Schwarzwald-Baar-Kreis am Heiligabend am fünften aufeinanderfolgenden Tag unterschritten. Aus diesem Grund tritt die nächtliche Ausgangsbeschränkung für nicht-geimpfte und nicht-genesene Personen zwischen 21 Uhr und 5 Uhr außer Kraft. Das heißt, ab Samstag, 25. Dezember 0 Uhr gilt diese nächtliche Ausgangsbeschränkung nicht mehr.

Ausschlaggebend hierfür war laut einer Mitteilung des Landratsamtes der am Freitag, 24. Dezember im Lagebericht des Landesgesundheitsamtes veröffentlichte Inzidenzwert in Höhe von 308,6 für den Schwarzwald-Baar-Kreis. Das Landratsamt hat die Unterschreitung des Inzidenzwertes von 500 festgestellt und öffentlich bekannt gemacht. Viele Regelungen, die aber damals am 22. November festgelegt wurden, gelten mittlerweile auch in ganz Baden-Württemberg.

Weiterhin gilt der Stufenplan des Landes Baden-Württemberg, es gilt derzeit die Alarmstufe II.