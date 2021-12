St. Georgen vor 1 Stunde

St. Georgener Stützpunkt startet mit 98 Impfungen – Das Landratsamt verrät, was in den Spritzen ist

Der zentrale Impfstützpunkt in St. Georgen ist am Samstag gestartet. An diesem Freitag gibt es das Angebot erneut, wieder ohne vorherige Anmeldung. Zu den einzelnen Impfungen gibt es detaillierte Zahlen.