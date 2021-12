Donaueschingen vor 32 Minuten

Mundschutz, Abstand – und doch eine besondere Stimmung: Wie Donaueschinger Christen Weihnachten in Corona-Zeiten feiern

Corona zwingt auch die Kirche zu besonderen Maßnahmen: So feiert die Evangelische Kirche in Donaueschingen am Fest der Liebe und Gemeinschaft mit zwei Metern Abstand, einer halbleeren Kirche und FFP-Masken – oder eben an der frischen Luft. Not macht auch am Weihnachtsfest erfinderisch.