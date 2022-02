Bräunlingen vor 6 Stunden

Narrenspektakel und Corona? Beim Hexenfeuer auf dem Kelnhofplatz passt beides zusammen

Schon die rekordverdächtige Zahl von 26 Ordnern zeigte: Auf dem Kelnhofplatz in der Bräunlinger Altstadt tut sich etwas Besonderes. Das Hexenfeuer war ein Probleauf. Nicht in Sachen Tradition, sondern in Sachen coronakonformer Fasnet draußen; eben das, was derzeit möglich ist.