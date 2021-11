Schwarzwald-Baar-Keis vor 1 Stunde

Impfstützpunkt im Schwarzwald-Baar-Center nimmt Arbeit auf, mehrere Hundert Menschen kommen, aber nicht alle erhalten ihre Spritze

Die ersten sicherten sich bereits drei Stunden vor der Öffnung einen vorderen Platz in der Wartereihe. Am Ende dürften es gut 500 bis 600 Impfwillige gewesen sein, die am ersten Öffnungstag des neuen zentralen Impfstützpunkts im Schwarzwald-Baar-Center in Villingen-Schwenningen ihre Erst-, Zweit- oder Auffrischimpfung haben wollten.