In der Corona-Pandemie liegt der Fokus auf den Infizierten-Zahlen im Bund, in den Ländern und in den Landkreisen. Diese Daten werden täglich von den Behörden aktualisiert – doch wie es vor Ort in den Kommunen aussieht, geht dabei oft unter. Dabei spielt sich das Leben doch vor allem in der eigenen Gemeinde ab.

Deshalb sammeln wir für Sie immer die aktuellsten Zahlen aus den Kommunen im Kreis Konstanz, im Schwarzwald-Baar-Kreis und im Kreis Waldshut. Der Bodenseekreis folgt – wir arbeiten derzeit daran, auch diese Daten künftig abbilden zu können.

Die Corona-Fälle im Kreis Konstanz

Unbekannte haben der Imperia im Sommer einen Mundschutz verpasst. Imperia-Schöpfer Peter Lenk war damals nicht begeistert. | Bild: Sylvia Ahlebrandt

Wie viele Infizierte gibt es in Konstanz, der größten Stadt am Bodensee? Welchen Inzidenzwert haben die Hegaugemeinden aktuell? Und wie viele Neuinfektionen wurden in Stockach in den vergangenen sieben Tagen registriert?

Die Corona-Lage in den Kommunen im Landkreis Konstanz finden Sie hier.

Die Corona-Zahlen im Schwarzwald-Baar-Kreis

Masken schützen vor einer Ausbreitung des Corona-Virus – deshalb sind sie unter anderem beim Einkaufen Pflicht, so wie hier in der Innenstadt von Villingen-Schwenningen. | Bild: Jens Fröhlich

Das zuständige Landratsamt übermittelt täglich die aktuellen Corona-Zahlen für den Schwarzwald-Baar-Kreis – von Blumberg über Donaueschingen bis Villingen-Schwenningen geben wir Ihnen einen Überblick über die Infektionszahlen und Inzidenzwerte der einzelnen Kommunen.

Hier finden Sie die aktuellen Corona-Zahlen aus den Dörfern und Städten im Schwarzwald-Baar-Kreis.

Die Corona-Lage im Landkreis Waldshut

Auch am Hochrhein herrscht wegen der Corona-Pandemie eine Maskenpflicht. | Bild: Juliane Schlichter

Eines ist klar: Auch den Kreis Waldshut hat die Corona-Pandemie fest im Griff. Aber wie genau sehen die Zahlen für Bad Säckingen, Görwihl oder Stühlingen aus? Das zeigen wir Ihnen in unserer Übersicht.

Die aktuellen Corona-Fallzahlen aus den Kommunen im Landkreis Waldshut finden Sie hier.