Die neue Bundesregierung hat eine Impfpflicht für Gesund­heits- und Pflegepersonal beschlossen. Diese gilt ab dem 15. März. Droht nun ein neuer Personalengpass, wenn beispielsweise Impfgegner in andere Berufe wechseln? Der SÜDKURIER hat nachgefragt.

569 Abgeordnete stimmten im Bundestag bei der Abstimmung am 10. Dezember für den Gesetzentwurf von SPD, Bündnis 90/Die Grünen und FDP, 79 lehnten ihn ab und es gab 38 Enthaltungen. Was dieses Ergebnis für die tägliche Arbeit in der Pflege und im