Schwarzwald-Baar-Kreis vor 4 Stunden

„Sind voll in der vierten Welle“: Schwarzwald-Baar-Kreis plant Aufbau einer zentralen Impf-Anlaufstelle – ein Kreisimpfzentrum 2.0 soll es aber nicht geben

Eine niedrige Impfquote, die wenigsten mobilen Impfteams in ganz Baden-Württemberg, ein Klinikum am Anschlag und eine seit Tagen von Allzeitrekord zu Allzeitrekord steigende Sieben-Tages-Inzidenz: Die Corona-Lage im Schwarzwald-Baar-Kreis spitzt sich zu. Doch was sagen die Spitze des Landratsamtes und des Klinikums dazu?