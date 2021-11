So hoch wie aktuell war die Inzidenz noch nie. Am Montag stieg sie bundesweit erstmals über die 200er-Marke. Dennoch steht das öffentliche Leben nicht still. Ein Blick in die Zahlen zeigt, warum: Weil dieses Jahr vieles anders ist als 2020.

Leere Intensivbetten wie dieses in einem bayrischen Krankenhaus gibt es nicht mehr viele.| Bild: Peter Kneffel/dpa

Als am 16. März 2020 der erste Lockdown beschlossen wurde, lag die bundesweite Inzidenz im einstelligen Bereich. Davon sind wir heute weit entfernt. Am Montag vermeldete das Robert-Koch-Institut (RKI) einen neuen Rekord: 201,1. So viele Corona-Fälle