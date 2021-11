Die Wocheninzidenz im Kreis Tuttlingen ist auf 624 geklettert. Das schrieb das Landratsamt am Dienstag in einer Pressemitteilung. Gemeldet wurden 135 Neuinfektionen, 15 weniger als am Dienstag vergangener Woche. 24 von 35 Gemeinden sind betroffen, darunter Geisingen und Immendingen mit jeweils drei Infektionen.

Acht von 22 Klinikpatienten sind geimpft

Es befinden sich 22 Covid-Patienten stationär im Klinikum, zwei Patienten liegen auf der Intensivstation und müssen beatmet werden. Acht der 22 Personen sind geimpft. Keine der beatmeten Personen ist geimpft. Das Klinikum verzeichnet derzeit vier Verdachtsfälle.

In den Pflegeheimen sind zwölf Bewohner und 15 Mitarbeiter infiziert.