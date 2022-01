Wie das Landesgesundheitsamt mitteilt (Stand Mittwoch, 19. Januar, um 16 Uhr), liegt die Sieben-Tage-Inzidenz im Schwarzwald-Baar-Kreis – der Wert beschreibt alle Neuinfektionen innerhalb der letzten sieben Tage, bezogen auf 100.000 Personen – nun bei 555,3. Am Dienstag lag der Wert bei 563,2. Die Zahl der Todesfälle blieb unverändert. Seit Beginn der Pandemie starben im Landkreis 306 Menschen im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion.

Insgesamt gibt es seither 26.883 bestätigte Corona Fälle, 276 mehr als am Vortag.

Virus-Variante

Laut Gesundheitsamt (Stand Mittwoch, 8.30 Uhr) wurden bislang 770 Omikron-Fälle im Landkreis durch die Labore nachgewiesen. Das sind 55 Fälle mehr als noch am Vortag. Bislang scheint sich die Omikron-Variante noch nicht auf die Belegungszahlen im Schwarzwald-Baar-Klinikum auszuwirken. Im Klinikum befanden sich am Mittwoch 22 am Coronavirus erkrankte Personen. Zum Vergleich: Im Dezember lag die Zahl an mehreren Tagen deutlich über 100.