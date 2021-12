Schwarzwald-Baar vor 1 Stunde

Inzidenz bei 1010,5: Trauriger Rekord im Schwarzwald-Baar-Kreis

Auf diesen ersten Platz im Land hätte der Schwarzwald-Baar-Kreis gerne verzichtet: Am Samstag erreichte die Inzidenz den Rekordwert von 1010,5. Kein anderer Kreis im Land hat eine so hohe Rate an Infizierten pro 100 000 Einwohner.