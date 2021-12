Das Landesgesundheitsamt meldet am Montag, Stand 16 Uhr, für den Schwarzwald-Baar-Kreis eine Inzidenz von 676,9. Die Zahl der gemeldeten Corona-Erkrankung nahm demnach zum Vortag um 81 Fälle zu. Am Sonntag war die Inzidenz auf von 673,6 auf 723,9 hochgeschnellt. Ging jetzt also wieder deutlich zurück. Die Zahl der Gestorbenen steigt um zwei weitere auf 267.

Schwarzwald-Baar-Kreis Selbsttest fünf Monate nach der zweiten Corona-Impfung: Wie viele Antikörper sind noch im Blut und warum wird das Boostern unabhängig vom Ergebnis empfohlen? Das könnte Sie auch interessieren

Das Intensivregister des RKI meldet eine vollständig belegte Intensivstation. Stand 18.15 Uhr am Montag waren 22 der 49 behandelten Intensivpatienten mit Corona infiziert. Fünf davon werden invasiv beatmet.