Villingen-Schwenningen vor 3 Stunden

Stehen turbulente Tage bevor? Omas gegen rechts planen Mahnwachen, „Spaziergänger“ wollen am Samstag bei Gegenaktion diskutieren

Kritiker der Corona-“Spaziergänger“ machen jetzt mobil. Schon am Samstag könnte es in VS-Villingen zum Zusammentreffen der beiden Gruppen kommen. Omas gegen rechts zeigen sich am Montag.