villingen-Schwenningen vor 6 Stunden

Fasnetball abgesagt, Narren-Umzug abgesagt: Ein Signal für Villingen?

Die kleinen Vereine gehen auf Nummer sicher, die großen Zünfte stehen in den Startlöchern. Villinger und Schwenninger Narren sollen gar an einem Tisch sitzen. So ist die Lage – eine Analyse zur Fasnet 2022.