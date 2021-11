Donaueschingen vor 1 Stunde

Mehrere positive Schnelltests an der Donaueschinger Realschule: ältere Schüler aus zehnten Klassen betroffen

Nach den Herbstferien ist es an der Realschule Donaueschingen direkt mit Aufregung in den Schulstart gegangen. Die Schulleitung zeigt sich allerdings routiniert. Mittlerweile sei man so etwas gewohnt – und warte auf die PCR-Tests.