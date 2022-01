Donaueschingen vor 2 Stunden

Lolli-Test statt Nasentest: Donaueschinger Elterninitiative will das mit einer Online-Petition für den Kleinkindbereich der Kindergärten erreichen

In anderen Gemeinden der Region kommt der Lolli-Test zum Einsatz, warum ist das in den Donaueschinger Kindergärten nicht möglich? Das fragt sich eine Elterninitiative – und wendet sich mit einem offenen Brief an den Oberbürgermeister.