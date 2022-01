Im Landkreis Tuttlingen gelten ab Dienstag, 18. Januar, neben der Alarmstufe II zusätzliche lokale Beschränkungen. Das teilte das Landratsamt am Montag in einer Pressemitteilung mit. Hintergrund ist, dass an zwei aufeinander folgenden Tagen die 7-Tage-Inzidenz über dem Richtwert von 500 gelegen hätten.

Damit gilt für nicht vollständige Geimpfte ab Dienstag eine Ausgangssperre von 21 bis 5 Uhr. Ausnahmen würden nur „bei Vorliegen triftiger Gründe“ gelten, so die Pressemitteilung. Diese sind demnach unter anderem: