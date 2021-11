Keine Entspannung zeichnet sich bei den Coronazahlen ab, wenn auch die Zahl der Infizierten nicht mehr so sprunghaft ansteigt. Das Gesundheitsamt meldet am Dienstag, 30. November, 15.536 Fälle, die bereits wieder gesund sind (plus 322 Fälle zum Vortag). Die Zahl der bestätigten Coronavirus-Fälle liegt aktuell bei 18.480 (das ist eine Zunahme von 358 Fällen zum Vortag), die genesenen Fälle sowie 242 Todesfälle (plus ein Fall zum Vortag) sind hierin enthalten. Somit liegt die Zahl der aktuell an Covid-19 Infizierten bei 2702 Personen (plus 35 Fälle zum Vortag). Im Schwarzwald-Baar Klinikum befinden sich am Dienstag, 30. November, 132 am Coronavirus erkrankte Personen.

Von den bisher bestätigten Fällen wurden folgende Zahlen in den Städten und Gemeinden des Landkreises gemeldet: