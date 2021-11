Aufgrund der weiter steigenden Inzidenz in der Region schränkt das Schwarzwald-Baar-Klinikum die Besuchszeiten in Villingen-Schwenningen und Donaueschingen ein: Ab dem 18. November 2021 sind Besuche nur noch zwischen 14 und 18 Uhr erlaubt, heißt es in einer Pressemitteilung.

Allerdings sollte nach Möglichkeit auf Besuch ganz verzichtet werden. Patienten und Besucher, die das Klinikum betreten, müssen eine FFP 2-Maske tragen. Eine medizinische Maske sei nicht ausreichend, heißt es weiter.

Schwarzwald-Baar-Kreis Wo kann ich mich gegen das Coronavirus impfen lassen? Hier gibt es offene Impfaktionen im Schwarzwald-Baar-Kreis Das könnte Sie auch interessieren

Es darf nur ein Besucher beim Patienten sein, mehrere Besucher gleichzeitig sind nicht erlaubt. Weiterhin gilt für alle Besucher die sogenannte 2 G-Regel. Das bedeutet, dass Besucher entweder geimpft oder genesen sein müssen, entsprechende Nachweise sind mitzuführen. Nur in besonderen Fällen und nach vorheriger Absprache werden Ausnahmen zur 2 G-Regel gemacht, beispielsweise bei Sterbenden oder bei Patienten in Palliativsituationen, lässt die Klinik weiter erklären. Wer keine FFP 2-Maske mitbringt, kann eine entsprechende Maske am Eingang kaufen.