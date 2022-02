Normalerweise finden die Aktionen gegen die Corona-Maßnahmen immer montags statt. Aber wie schon in anderen Städten, scheinen die Demonstranten nun ihre Strategie zu ändern.

Am Donnerstag trafen sich geschätzt 200 Menschen in der Innenstadt von Villingen, um gemeinsam durch die Straßen zu ziehen und so ihren Unmut gegenüber der Corona-Maßnahmen kund zu tun. „Angemeldet war die Aktion nicht“, so Sprecher Jörg Kluge vom Polizeipräsidium Konstanz auf SÜDKURIER-Nachfrage.

Warum die Beamten dennoch vorbereitet und vor Ort waren, erklärt Kluge so: „Natürlich verfolgen auch wir entsprechende Absprachen und Entwicklungen im Internet.“ Eingreifen mussten die Beamten jedoch nicht. Alles sei friedlich geblieben. „Und die Aktion fand auch in einem kleineren Rahmen statt als zuletzt“, so Kluge weiter.

Seinen Erkenntnissen zufolge war es in Villingen die erste Protestaktion abseits eines Montags. „Aber wir kennen das schon aus anderen Städten“, so Kluge, „und werden die Entwicklung im Auge behalten.“