Ein Schmutziger Dunschtig in Bräunlingen ohne närrisches Treiben, das geht gar nicht. Das findet jedenfalls die Narrenzunft Eintracht Bräunlingen. Sie hat für den Donnerstag, 24. Februar, ein für Corona-Bedingungen erstaunlich umfangreiches Programm vorbereitet. Das soll zumindest in der Innenstadt für ein paar Stunden die übliche närrische Stimmung entfachen.

Stadthanseltag mit Liedlesingen

Die Hansel sind die Hauptfigur. Sie gehören zur Gruppe der Baaremer Weißnarren. Am Schmutzigen Dunschtig, dem eigentlichen Stadthanseltag, ziehen sie zum Hanselliedlesingen durch die Straßen und Lokale der Stadt. In Reimen und Versen bringen sie zu Tage, was während des vergangen Jahres verschwiegen und vertuscht werden sollte.

So wie hier in den vergangenen Jahren erfreut das Hanselliedlesingen die Narren in der Stadt. | Bild: Dagobert Maier (Archiv)

Zähringerstraße zeitweise gesperrt

Die Narrenzunft sperrt unter Beachtung der geltenden Corona-Regeln den Straßenbereich vom „Lindenhof“ bis zum Kelnhofvorplatz in der Zeit von 10.30 Uhr bis in den Abend. Im dortigen Bereiche erfahren die Zuhörer beim Liedlesingen ab etwa 13.30 Uhr die über das Jahr festgehaltenen meist lustigen Begebenheiten.

Beim Liedlesingen werden Reime närrisch vorgetragen, die meist lustige Begegnungen des vergangenen Jahres aufzeigen. | Bild: Dagobert Maier (Archiv)

Beim Hanselliedlesingen am Nachmittag sind neben den Hanseln auch die Urhexen, die Krummen Hexen, die Trommler und die Stadtwehr zu sehen. Diese stoßen vom Buck zum Kelnhofplatz vor. Die Stadtmusik wird im Bereich der Zwingelgasse das Geschehen mit närrischen Klängen untermalen. Geplant ist eine Dauer von eineinhalb Stunden. Eventuell unterhält die Guggämusik schon vor 13.30 Uhr das närrische Geschehen im abgesperrten Bereich.

Hexenfeuer am Kelnhof

Am Abend wird ab 18.33 das Hexenfeuer auf dem Kelnhofplatz angezündet. Dieses Mal sind auch die Krummen Hexen bei der närrischen Zeremonie mit Hexenpolka und den Sprüngen über das lodernde Feuer dabei. Normalerweise wäre das Hexenfeuer am Hexensonntag am 20. Februar gewesen, an einem Tag, an dem 2022 nur einige wenige Spontangruppen, auch mit Musik, die gedrückte närrische Stimmung im Städtle etwas auflockerten.

Extra strenge Corona-Regeln

Die Narrenzunft kontrolliert die festgelegten Corona-Regeln. Es gilt 2G, obwohl 3G möglich gewesen wäre. „Doch wir wollen die 2G einhalten“, sagt Zunftmeister. Matthias Reichmann Die Personenanzahl wurde auf maximal 300 Personen festgelegt. „Alle Mitgliede der Narrenzunft werden unter der 2G-Regel laufen. Einer der nicht geimpft oder genesen ist, wird nicht teilnehmen“, sagt Reichmann. Der Mundschutz wird von allen getragen, mit der Ausnahme der historischen Maskenträger und den Musikern. Für die Stadtkapelle gelten separate Corona-Regeln für Instrumentenbläser.

Aufteilung aus Haftungsgründen

Wichtig sei, so der Zunftmeister, dass die Narrenzunft den Nachmittag in zwei Veranstaltungen aufteilt. Das Hanselliedlesingen und das Hexenfeuer am Abend werden aus Haftungsgründen als zwei verschiedene Vorhaben eingeordnet. Nach dem Auftritt der Hansel ist die Zunftveranstaltung beendete und am Abend beginnt mit dem Hexenfeuer ein neuer Abschnitt des närrischen Zunftnachmittages.

Narren zeigen ganzes Spektrum

„Wir haben versucht, so weit wie möglich am Schmutzige das ganze Spektrum der Bräunlinger Fasnet zu zeigen. Nach dem Hexenfeuer ist die Veranstaltung der Narrenzunft beendet“, sagt der Zunftmeister. Auch während des Hexenfeuers ist die Straße vom „Lindenhof“ bis hin zum Kelnhofplatz voraussichtlich bis 20 Uhr noch gesperrt.