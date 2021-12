von Redaktion

Seit Freitag haben sich im Kreis nachweislich 345 Menschen mit Corona infiziert. Das teilt das Gesundheitsamt am Montag, 20. Dezember, mit. Demnach liegt die Zahl der bestätigten Coronavirus-Fälle aktuell bei 23.039, die genesenen Fälle sowie 274 Todesfälle sind hierin enthalten.

Die Zahl der aktuell an Covid-19 infizierten Personen liegt laut Gesundheitsamt (Stand Montag) bei 2.531 Personen, das sind 59 Fälle mehr als am Freitag.

Im Schwarzwald-Baar Klinikum befinden sich am Montag 113 am Coronavirus erkrankte Personen, so das Gesundheitsamt.

22 davon müssen intensivmedizinisch betreut werden, fünf davon werden invasiv beatmet. Das ist der aktuelle Stand im Intensivregister des RKI (Montag, 17.45 Uhr).

Die aktuelle Sieben-Tage-Inzidenz für den Kreis beträgt 486,7. Das meldet das Landesgesundheitsamt am Montag um 17.41 Uhr. Am Sonntag lag die Inzidenz bei 528.