Die körperlichen Langzeitfolgen einer Covid-Infektion sind das eine. Die Angststörungen, die Traumata, die Depressionen das andere. In der Klinik am Doniswald sehen sie genau das. Hier sagt man: Das ist erst der Anfang.

Andrea Fetzner ist sicher keine Frau, die zu Übertreibungen neigt. Und trotzdem sitzt die Chefärztin in ihrem kleinen Büro in der Klinik am Doniswald in Königsfeld und sagt im Bezug auf die psychischen Folgen der Corona-Pandemie: „Ich glaube,