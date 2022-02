Der 15. März rückt immer näher und damit auch die einrichtungsbezogene Impfpflicht. Wie gut ist das Schwarzwald-Baar Klinikum auf diesen Termin vorbereitet? Was passiert am 16. März? Drohen Kündigungen und sind Personalengpässe möglich? Der SÜDKURIER hat nachgefragt.

Ein Brandbrief von sechs Sozialstationen in der Region hat zuletzt auf einen möglichen Notstand in der ambulanten Pflege aufmerksam gemacht, der durch die Einführung der einrichtungsbezogenen Impfpflicht droht. In diesem Brief wird von 150 Menschen