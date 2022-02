von Hans-Jürgen Götz

Bei den meisten Chören sind die Probentermine sehr schwierig geworden oder wurden zeitweise ganz ausgesetzt. Über den Zeitraum der letzten zwei Jahre haben sie inzwischen vieles erlebt und das ständige auf und ab bei den Corona-Verordnungen macht es den Chören wirklich nicht leicht. Trotzdem versuchen sie sich anzupassen, so gut es geht.

Während bei den Proben grundsätzlich Atemschutzmasken getragen werden müssen, können diese bei Auftritten derzeit abgenommen werden, sofern genug Abstand eingehalten werden kann und eine ausreichende Durchlüftung der Räume sichergestellt ist. Dabei reduzieren sich die öffentlichen Auftritte im wesentlichen auf die Kirchen. Fast alle lange geplanten, großen Konzerte mussten in den vergangenen zwei Jahren immer wieder abgesagt werden.

Zähringer Chörle

So auch bei Manfred Klostermeiers „Zähringer Chörle“. Die Sänger mussten ihr geplantes Musical schon zweimal verschieben und hoffen nun, das im kommenden Herbst endlich nachholen zu können. Davor stehen aber viele Proben und die gestalten sich immer noch sehr schwierig.

Manfred Klostermeier nutzt Video-Konferenzen höchstens zur Stimmbildung mit einzelne Mitgliedern des „Zähringer Chörles“. | Bild: Hans-Juergen Goetz

Chorproben per Videokonferenz haben sich nicht bewährt. „Das können wir höchstens zur Stimmbildung mit einzelnen Sängern nutzen und selbst das ist nicht wirklich gut“, erklärt Klostermeier. Auch Proben im Freien haben sie schon versucht, aber das ist im Winter auch nicht gerade prickelnd. So hoffen sie, dass es ab März endlich wieder besser wird, denn für das Musical müssen sehr viele neue Lieder einstudiert werden.

Sängerkreis Villingen

Andreas Ehlert vom Sängerkreis Villingen hatte überlegt, ob es mit speziell für Musiker programmierter Videokonferenz-Software eventuell klappen könnte. „Zu teuer, zu kompliziert und auch nicht viel besser, als normale Lösungen“, so sein Resümee. Stattdessen haben sie in sogenannte Halbmasken investiert. Das sind spezielle FFP2-Masken, die wesentlich mehr Atemluft durchlassen.

Andreas Ehlert zeigt uns eine der neuen Halbmasken, wie sie nun jedes Chormitglied des Sängerkreises erhält. Sie sehen aus wie normale FFP2-Masken, lassen aber etwas mehr Luft durch, was vor allem beim Singen wesentlich angenehmer ist. | Bild: Hans-Juergen Goetz

Alle Sänger bekommen diese und mit genügend Abstand und guter Durchlüftung können wenigstens kleinere Gruppen regelmäßig zusammen üben. Und im nächsten Schritte schalten sie andere Sänger per Video mit dazu. „Dieses Hybridkonzept ist besser als nichts und unterstützt den Zusammenhalt in dieser schwierigen Lage“, so Ehlert. So hoffen auch sie, diesen Herbst endlich ihr zwei Jahre lang verschobenes Jubiläumskonzert zum 125. Geburtstag endlich nachholen zu können.

Andres Ehlert bei einer Chorprobe per Videokonferenz. | Bild: Hans-Juergen Goetz

Evangelischen Kirchengemeinde

Auch Bezirkskantor Marius Mack von der evangelischen Kirchengemeinde gibt nicht auf, die nächsten Konzerttermine zu planen. „Keiner weiß, ob wir ab Frühjahr wieder Auftritte, wie zum Beispiel beim Palmsonntag haben können. Aber wir proben auf jeden Fall, so gut es irgendwie geht“, erläutert Mack die Lage.

Bezirkskantor Marius Mack der evangelischen Kirchengemeinde beim Einstudieren der neuen Kompositionen per Videokonferenz für dieses Jahr. | Bild: Hans-Juergen Goetz

Auch für ihn sind Proben per Video-Konferenz höchstens eine Notlösung. „Mit dem Jugendchor kann ich das machen, die haben mit der Technik und dem drum herum weniger Probleme und passen sich der Situation gut an“, so seine Wahrnehmung. Allerdings war das für ihn dann doch auch etwas gewöhnungsbedürftig, weil die Jugendlichen aus Datenschutzgründen alle ihre Kameras abgeschaltet hatten. So musste der verdutzte Chorleiter vor schwarzen Bildschirmen vorsingen.

Und irgendwie hat die Pandemie für ihn auch etwas Gutes. „Wir haben unsere Homepage überarbeitet, viele unserer Notenblätter digitalisiert und überhaupt haben wir angefangen, alles mal ganz neu zu denken“, erklärt er. Das bestätigen auch die anderen Chorleiter, denen es irgendwie allen gleich geht.

Kammerchor Capella Nova

Für Münsterkantor Roman Laub ist es wichtig, dem Chor zumindest in der Kirche so viele Auftritte, wie erlaubt, zu ermöglichen. Während die Kirchgänger derzeit Masken tragen müssen, dürfen seine Sänger des Kammerchors „Capella Nova“ zumindest während des Singens auf der Empore die Maske kurz ablegen.

Um den geforderten Abstand zu wahren, muss aber auch er die Anzahl der Sänger während der Messe verringern. „Für unsere Chormitglieder ist neben dem Singen auch das gemeinsame Beisammensein und der regelmäßige Austausch bei den Proben wichtig und genau das ist inzwischen fast unmöglich geworden, darunter leiden wir alle sehr“, äußert sich Laub besorgt.

Optimistisch in die Zukunft

Trotz aller Schwierigkeiten gibt keiner auf, alle Chorleiter und ihre Sänger planen neue Konzertauftritte für dieses Jahr und hoffen auf eine baldige Besserung im Frühjahr und darüber hinaus. Vor allem schätzen sie die Treue und die Dankbarkeit ihres Stammpublikums. Da wo sie noch singen können, werden sie mit viel Beifall fast noch mehr als sonst üblich belohnt. Das ist ein gewisser Trost und macht allen viel Mut.