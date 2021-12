Villingen-Schwenningen vor 4 Stunden

Umsatzeinbußen beim Weihnachtsgeschäft: Einzelhändler hadern mit der 2G-Regel

Das sagen heimische Geschäftsleute zum Weihnachtsgeschäft in Villingen-Schwenningen. Eingangskontrollen sind so manchem ein Dorn im Auge und auch wird die Sinnhaftigkeit in Frage gestellt, dass im Lebensmittel- und Einzelhandel unterschiedliche Regeln gelten.